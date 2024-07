Nathalie Moelihausen in gara nonostante il tumore, il malore in pedana e la reazione nell’ultima sfida – Il video

Ha voluto esserci a tutti i costi alle Olimpiadi l’italo-brasiliana Nathalie Moelihausen, ricoverata da cinque giorni in ospedale per le complicanze legate a un tumore al coccige scoperto cinque anni fa. La schermitrice con la squadra azzurra è stata campionessa europea nel 2007 e mondiale nel 2009. Poi il cambio di nazionalità, che l’ha portata a rappresentare il Brasile ai Giochi di Parigi.

Moelihausen è scesa in pedana nella spada femminile contro la canadese Ruien Xiao. Nonostante le iniezioni di morfina per contenere il dolore, non ha potuto evitare un malore nelle fasi conclusive del match. Moelihausen si è accasciata con il respiro affannato, cercando l’aiuto del suo staff. È stata fatta sedere a bordo-pedana. Dopo alcuni minuti si è rialzata e ha rimesso la maschera. Ha ripreso gli assalti, ma alla fine è stata eliminata 15-11. Moelihausen è tornata in ospedale, dove fra due giorni sarà operata per l’asportazione del tumore.

