Tami Tsunami, da OnlyFans al rap: «La sensualità fa bene, è dentro ognuno di noi» – L’intervista

Il sogno della musica Cinzia ce l’ha sempre avuto, poi, come racconta a Open, venendo da una situazione finanziaria difficile, la scelta è ricaduta su qualcosa di più pratico: un lavoro per contribuire alle spese di casa. E così il sogno è stato accantonato. Oggi Cinzia ha un nome d’arte, Tami Tsunami, ed è tra le più seguite e conosciute creator italiane su OnlyFans. I problemi di denaro sono ormai ampiamente messi alle spalle grazie ai contributi offerti dai suoi oltre 112mila follower ed è arrivato anche il momento di mettersi alla prova con quel sogno al quale anni fa si è trovata costretta a voltare le spalle. Il suo esordio ha un titolo, Dura, ed è segnato dalla presenza di Guè, rappresentante di spicco della scena rap italiana, che aveva pubblicamente espresso l’apprezzamento per il lavoro su OnlyFans di Tami Tsunami. Oggi i due si ritrovano insieme in un rap che punta tutto su un’innata sensualità, elemento centrale della vita della ragazza milanese classe 1992, un elemento che naturalmente nella vita l’ha messa al centro di facili attacchi, ma a Open racconta: «Ho grande rispetto della visione di tutti. Critiche ne ho ricevute in questi anni, solo che ho sempre avuto una grossa difficoltà ad interessarmi al giudizio altrui, sono sempre andata molto per la mia strada. All’inizio mi dispiaceva quando mi scrivevano “Saranno fieri i suoi genitori!”, ma solo quando l’ho letto la prima volta. Poi me ne sono fregata, proprio perché io con la mia famiglia ho un rapporto meraviglioso».

