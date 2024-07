Como, ragazza di 22 anni prova a gettarsi nel vuoto: una poliziotta, quasi sua coetanea, la afferra e la mette in salvo

Una ragazza di 22 anni voleva suicidarsi gettandosi sul tetto del supermercato Esselunga di Camerlata, in provincia di Como, con l’intento di farla finita dopo un volo di 20 metri. Vedendola alcuni passanti hanno avvisato le forze dell’ordine. Tre agenti della polizia sono intervenuti sul posto: una di loro, una poliziotta di 23 anni, quasi coetanea della giovane e in periodo di prova alla Questura, si è avvicinata alla ragazza. Ha iniziato a instaurare un dialogo e riportarla almeno con le gambe verso la zona sicura, ottenendo il risultato ma, pochi istanti dopo, la ragazza di scatto si è lasciata cadere nel vuoto di schiena. A questo punto l’agente, con prontezza e aiutata del collega, ha placcato la donna che era già con tutto il corpo a penzoloni, portandola al sicuro. Il racconto del salvataggio è stato diffuso sui social dai profili della questura di Como. Una volta in salvo l’agente è rimasta vicino alla 22enne abbracciandola e tranquillizzandola fino all’arrivo del 118.

