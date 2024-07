La foto con la scritta «meglio figli unici che Fratelli d’Italia» in autostrada è alterata

«Meglio figli unici che Fratelli d’Italia». Questo il messaggio che secondo chi lo condivide si leggerebbe su un cavalcavia sull’Autostrada A14 Bologna – Taranto all’altezza di Cesena. Di fatto, però, la scritta è stata aggiunta digitalmente e in varie occasiono negli anni.

Analisi

Vediamo lo screenshot di uno dei post oggetto di verifica. Nella descrizione si legge:

Autostrada Bologna-Taranto. Altezza di Cesena. Meglio figli unici che Fratelli d’Italia

L’immagine è stata condivisa su Twitter/X anche dalla senatrice del PD Sandra Zampa (successivamente ha ammesso l’errore):

Un contenuto analogo circolava già nel 2023.

La foto originale senza scritte nel 2022

Con una ricerca immagini inversa è possibile risalire alla foto originale utilizzata già nell’ottobre del 2022 nel sito della Provincia di Frosinone per una comunicazione sulla manutenzione dei cavalcavia che attraversano l’autostrada A1. Ciò non vuol dire che la foto sia stata scattata sul tratto dell’A1, che per tutto il suo percorso nella provincia ha tre corsie, e non due, come invece si vede nell’immagine.

Conclusioni

Circola l’immagine di una scritta su un cavalcavia autostradale con la scritta «meglio figli unici che Fratelli d’Italia». La scritta, però, non esiste veramente, come si può constatare confrontando l’immagine diffusa su Facebook con lo scatto originale sul sito della Regione Lazio.

