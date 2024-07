Roma, taglia la testa a un cane e poi assalta i poliziotti: arrestato un 40enne

Ha decapitato un cane nel giardino di casa, in pieno giorno. Quando sono arrivati gli agenti, ha lanciato contro di loro il cadavere dell’animale e poi ha cercato di rifugiarsi in casa. Ha anche divelto la porta di ingresso, per poi scagliarla contro un poliziotto. Adesso si trova agli arresti domiciliari. Il fatto è avvenuto ieri, 29 luglio: un uomo di 40 anni residente in via Bottidda, a Roma, ha tagliato la testa di un cane negli spazi esterni della sua proprietà. Un vicino di casa, vedendo la scena, ha chiesto l’intervento delle forze dell’ordine. Il 40enne era così agitato che si è reso necessario l’uso del taser per fermarlo. È stato arrestato e dovrà rispondere di lesioni e minacce a pubblico ufficiale. Uno degli agenti è rimasto ferito: portato in ospedale, ha ricevuto sette giorni di prognosi. Al momento dell’intervento, il cane era già morto: non si conoscono né i moventi del gesto né se l’animale fosse il suo.

