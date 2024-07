Ricoverato in ospedale il figlio di Angelina Jolie e Brad Pitt: incidente alla guida di una bici elettrica

Pax Thien Jolie-Pitt, figlio dell’ex coppia di attori hollywoodiani, è ricoverato in ospedale. Non sono ancora chiare le dinamiche dell’incidente stradale che è occorso al 20enne mentre era alla guida della sua bici elettrica sul Los Feliz Boulevard. Il fatto, avvenuto sulla strada molto trafficata di Los Angeles, è avvenuto poco dopo le 17 di lunedì 29 luglio. I quotidiani americani scrivono che il figlio di Angelina Jolie e Brad Pitt non indossava il casco e, dopo la caduta, avrebbe riportato una ferita alla testa e un dolore all’anca. Le sue condizioni sarebbero stabili. People ha provato a contattare alcuni rappresentanti di Jolie e Pitt, ma non ha ricevuto alcun commento su quanto accaduto. Poche settimane prima dell’incidente, Pax era stato avvistato a cena insieme a sua madre in un ristorante di lusso nella zona di Hollywood.

