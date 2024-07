Scomparso un bimbo di 2 anni a Locorotondo, ricerche in corso nelle campagne della provincia di Bari

Attese le unità cinofile per aiutare nelle ricerche del bambino. Il Comune nel Barese ha diffuso le foto del piccolo, scomparso da questa mattina

Un bambino di quasi due anni è scomparso nelle campagne di Locorotondo, in provincia di Bari, dalla mattina di oggi 30 giugno. Il bambino che compirà due anni ad agosto si trovava poco distante dalla casa di famiglia, in una zona rurale in contrada Serralta. Alle 11 la madre però si è accorta che il bambino era sparito. Dopo che la donna, madre di altri tre figli, ha dato l’allarme, sul posto sono arrivati i vigili del fuoco, gli agenti della polizia locale e i carabinieri che stanno svolgendo le ricerche nella zona.

Cosa indossava il bambino

La famiglia del bambino vive in una casa nelle campagne di Locorotondo da qualche anno. Quando è scomparso, il bambino indossava una maglietta chiara, dei pantaloncini corti e scarpe da tennis.

L’appello del sindaco

Il sindaco di Locorotondo, Antonio Bufano, sta partecipando alle ricerche a cui si aggiungeranno anche le unità cinofile e i cani molecolari. Dal Comune è stato diffuso un avviso che invita la cittadinanza a collaborare per ritrovare il bambino. «Invitiamo tutti i cittadini a mantenere la calma e a collaborare attivamente con le forze dell’ordine. Se qualcuno ha visto qualcosa o ha informazioni utili riguardo al bambino disperso, è pregato di contattare immediatamente il comando dei Carabinieri o i Vigili. La vostra cooperazione è fondamentale per il rapido ritrovamento del bambino».

