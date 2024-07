Olimpiadi di Parigi, azzurre della spada da sogno: vincono l’oro nella finale a squadre contro la Francia

Tre serie, ciascuna composta da tre assalti, per la finale a squadre di spada femminile. Non bastano: ci vuole il minuto supplementare. Il Grand Palais di Parigi è una bolgia perché, all’ultimo atto, sono approdate le padrone di casa Marie-Florence Candassamy, Auriane Mallo-Breton e Coraline Vitalis. A sfidarle, le italiane Alberta Santuccio, Giulia Rizzi e Rossella Fiamingo. La spuntano le azzurre, grazie alla stoccata nel minuto supplementare, dopo i nove assalti terminati 29 pari. Al sesto assalto, la squadra italiana ha operato un cambio: Mara Navarria in sostituzione di Fiamingo, che è apparsa in difficoltà.

Il percorso fino alla finale

Le azzurre hanno raggiunto la finale dopo aver superato Egitto e la Cina, in semifinale. La Francia, invece, ha avuto la meglio prima sulla Corea del Sud e poi sulla Polonia. Con l’oro di oggi, le medaglie per l’Italia della scherma, a Parigi 2024, salgono a tre.

