Olimpiadi di Parigi, Mick Jagger è tra il pubblico ma nessuno se ne accorge: la foto è virale

Non una foto, non un affettuoso assalto, non una richiesta di autografo. Quella scattata a Mick Jagger sugli spalti rischia di essere una delle foto più iconiche, ma anche divertenti, delle Olimpiadi di Parigi 2024. Il cantante, 81 anni compiuti appena quattro giorni fa, portati che meglio non è umanamente pensabile, intento a seguire le gare. Attorno a lui una serie di ragazzi e ragazze, nessuno guarda verso il campo, ma soprattutto nessuno si accorge di essere seduto accanto ad una delle più grandi rockstar di tutti i tempi. Hanno tutti lo sguardo inclinato verso il proprio smartphone, a parte uno – comunque anche lui ignaro di avere accanto una leggenda, che viene colto con un’espressione piuttosto intontita mentre si lecca le labbra con lo sguardo perso nel vuoto.

Going for Gold in the cellphone Olympics. My favourite photo from Paris so far? Mobile-addicted Millennials not realising they’re sitting next to Mick Jagger. #Olympics pic.twitter.com/6EPOvtpaVG

— Kathy Lette (@KathyLette) July 30, 2024

La presenza del cantante dei Rolling Stones a Parigi non è una sorpresa. Jagger nei giorni scorsi è stato ospite di un evento di beneficenza per raccogliere fondi per la squadra dei rifugiati alle Olimpiadi organizzato da Pharrel Williams, direttore creativo delle collezioni maschili di Louis Vuitton. La sorpresa potrebbe invece provenire dall’analisi che gli utenti su X stanno fornendo tramite commenti. La battaglia divide il campo social in due barricate: nella prima si punta il dito contro la Gen Z, distratta dagli smartphone, dipendente dallo scroll, dalla propria narrazione social, tanto da non accorgersi di avere accanto uno dei personaggi più illustri e amati di sempre. Nella seconda, c’è chi invece li discolpa, sostenendo che in fondo l’importanza dei Rolling Stones nelle vite dei millennial e boomer non sarà mai uguale a quella della Gen Z. C’è chi sostiene che sono usciti più modelli di smartphone che dischi della band britannica, quindi normale un’affezione meno pressante. C’è anche una terza ipotesi che rende la trama dietro la foto ancor più divertente: non se ne sono accorti.

