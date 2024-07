Questo video non mostra Donald Trump durante una cerimonia massonica

La scena risale al 2010 e venne ripresa in Scozia per la consegna di un titolo (poi revocato)

Non solo i BlueAnon, uno dei classici del complottismo colpisce anche Donald Trump attraverso un video molto sfocato dove sembra, secondo la narrazione degli utenti, partecipare a una sorta di cerimonia massonica. Attraverso una ricerca per immagini, scopriamo che non si trovava affatto circondato da dei massoni.

Per chi ha fretta:

Il video è molto sfocato e non permette di comprendere dove e quando sia stato realizzato.

L’unico indizio fornito dagli utenti nel video è un simbolo massonico, ma risulta aggiunto dai complottisti.

La cerimonia era quella della laurea ad honorem ricevuta da Trump nel 2010 presso la Robert Gordon University (Aberdeen, Scozia).

La laurea è stata revocata dall’Università nel 2015 a seguito di alcune dichiarazioni di Trump.

Analisi

Vediamo lo screenshot di uno dei post oggetto di verifica. Nella descrizione si legge:

ECCO IL SALVATORE.. Protettore dell’elite e dei poteri forti‼️ Se avete ancora dubbi cercate di comprendere bene cos’è LA MASSONERIA, ne abbiamo parlato in tutte le salse in questi 4 anni‼️‼️‼️‼️‼️ Per saperne di più vedete in commenti..

ll video è molto sfocato e non permette di distinguere bene luogo e protagonisti della scena mostrata. Tuttavia, è possibile risalire alla vera occorrenza ripresa nel filmato tramite gli abiti indossati da Trump.

La laurea del 2010 (poi revocata)

Un primo indizio si ha sul sito The Christian Science Monitor, in un articolo dell’ottobre 2010 sui primi indizi fatti trapelare da Trump su una sua potenziale e poi avvenuta corsa alla Casa Bianca, si vede una foto del tycoon in abiti che corrispondono in tutto e per tutto a quelli che indossa nel video oggetto di verifica.

Dalla didascalia si apprende che Donald Trump si trovava ad Aberdeen, in Scozia, per ricevere una laurea ad honorem presso la Robert Gordon University. Gli scatti risalgono al 2010, come riportato dalle descrizioni delle foto presenti nell’archivio di Getty Images.

Tale titolo gli è stato poi revocato nel 2015, come riportano dal The Independent e Bbc, a seguito di alcune controverse dichiarazioni dello stesso Trump.

Conclusioni

Il video che circola online non mostra un Donald Trump in una cerimonia massonica. Le riprese riguardano la cerimonia per la laurea ad honorem ricevuta in Scozia nel 2010, successivamente revocata.

Questo articolo contribuisce a un progetto di Meta per combattere le notizie false e la disinformazione nelle sue piattaforme social. Leggi qui per maggiori informazioni sulla nostra partnership con Facebook.

Leggi anche: