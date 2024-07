È morto Roberto Herlitzka, addio al grande attore di cinema e teatro. In Tv era apparso anche in «Boris»

È morto a 86 anni Roberto Herlitzka, attore dalla lunga e ricchissima carriera teatrale e cinematografica. Nato a Torino il 23 ottobre 1937, Herlitzka ha lavorato con alcuni dei più grandi maestri del cinema italiano da Lina Wertmüller a Luigi Magni, da Marco Bellocchio per il quale aveva interpretato Aldo Moro in «Buongiorno, notte», a Paolo Sorrentino. Diverse anche le sue partecipazioni televisive. Tra le più recenti e popolari anche quella nella serie Tv Boris.+

La carriera

Dopo essersi diplomato all’Accademia d’arte drammatica Silvio D’Amico si era formato artisticamente alla scuola di Orazio Costa. Il nome di Roberto Herlitzka richiama il teatro dei grandi classici, da Shakespeare e Molière a Cechov e Genet. Come interprete ma anche come regista: uno dei suoi cavalli di battaglia è stato “Ex Amleto”, riscrittura del capolavoro shakespeariano. A teatro è stato diretto da Antonio Calenda, Gabriele Lavia, Luigi Squarzina tra gli altri. Il cinema arriva negli anni ’70 con Lina Wertmuller che lo vuole in molti film come Film d’amore e d’anarchia e Scherzo del destino e anche in lavori teatrali. Nell’epoca gloriosa degli sceneggiati Rai il talentuoso Herlitzka è tra i protagonisti di molti lavori tra cui La Certosa di Parma di Mauro Bolognini, accanto ad Andrea Occhipinti, Lucia Bosé, Ottavia Piccolo e Laura Betti e Marcellino pane e vino di Luigi Comencini. Il suo talento e anche il suo carisma hanno attirato grandi registi: tra teatro e cinema una carriera da gigante. Da Oci ciornie a Gli occhiali d’oro a In nome del popolo sovrano di Gigi Magni con Alberto Sordi.

I premi

Tanti i riconoscimenti ottenuti in carriera da Herlitzka, vincitore del Premio Ubu come miglior attore italiano nelle stagioni teatrali 2002/2003 e 2003/2004. Nel 2004 aveva vinto anche un Nastro d’argento come migliore attore e un David di Donatello come miglior attore non protagonista per l’interpretazione di Aldo Moro in «Buongiorno, notte» di Marco Bellocchio. Herlitzka ha ricevuto anche un Premio Gassman come miglior attore per gli spettacoli teatrali «Lasciami andare madre» e «Lighea».

I ruoli celebri

Tra i ruoli più celebri, oltre a quello di Aldo Moro, c’è stato quello del cardinale ossessionato dalla cucina, interpretato nel film premio Oscar «La grande bellezza» di Paolo Sorrentino. Indimenticata anche la sua partecipazione a due episodi della prima stagione di Boris, in cui interpretò Orlando Serpentieri.

