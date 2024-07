Trenitalia e Italo cambiano gli orari di agosto, ritardi per lavori sull’Alta Velocità: quali sono le tratte coinvolte

Stangata ad agosto per chi dovrà mettersi in viaggio con un treno dell’Alta Velocità, dove sia Trenitalia che Italo hanno cambiato la programmazione degli orari di diverse corse, con tempi di percorrenza più lunghi. A essere colpite di più sono le tratte Torino-Milano-Venezia, la linea Milano-Bologna e la Direttissima Roma-Firenze. Aumentano i tempi di viaggio anche fino a due ore per la Milano-Bologna dal 12 al 18 agosto, quando la linea sarà parzialmente interrotta.

Quando è possibile la riprogrammazione o il rimborso

Trenitalia ha spiegato cin una nota che i treni a lunga percorrenza «saranno interessati da modifiche alla circolazione per lavori di potenziamento infrastrutturale propedeutici a una maggiore frequenza e migliore qualità del servizio». Nei casi di ritardi maggiori di 60′ o cancellazioni/limitazioni, ai clienti è stata evidenziata la possibilità di riprogrammare il viaggio o rinunciarvi ottenendo il rimborso integrale del titolo di viaggio acquistato. Dal 26 luglio scorso e fino al primo settembre, nelle stazioni dove sono attesi i maggiori flussi, è stato previsto un potenziamento dei bus da utilizzare come servizi sostitutivi, l’incremento del personale di assistenza e delle scorte kit e acqua da fornire ai clienti in situazioni di anormalità di servizio. Tutti i canali di Trenitalia sono aggiornati con le variazioni di orario, sia su app che attraverso il numero verde gratuito 800.89.20.21.

Linea Milano-Bologna

Dal 12 al 18 agosto, la linea Alta Velocità Milano Bologna sarà parzialmente interrotta. I tempi di viaggio aumenteranno fino a 120′. Dal 19 al 25 agosto invece sulla linea ci sarà solo una riduzione della velocità. Le modifiche riguarderanno soprattutto i treni Frecciarossa sulla relazione Torino-Milano-Roma-Napoli-Salerno con allungamenti delle percorrenze e cancellazioni. Tre treni tra Intercity e Intercity Notte delle relazioni Milano/Firenze-Roma/Siracusa e viceversa saranno invece deviati sulla linea convenzionale tra Orvieto e Chiusi.

La Direttissima Firenze-Roma

Dal 12 al 23 agosto 2024 la linea Direttissima Firenze-Roma sarà interrotta nella tratta Chiusi-Orvieto per l’impermeabilizzazione del viadotto Paglia. Dal 24 al 25 agosto, sarà interessata da riduzioni di velocità. L’offerta di Frecce e Intercity sarà soggetta a modifiche di orario, cancellazioni o deviazioni di percorso con un allungamento dei tempi di viaggio. Dal 19 al 23 agosto, le interruzioni sulla Direttissima e i rallentamenti sulla linea AV Milano-Bologna porteranno ad aumenti dei tempi di percorrenza fino a 80′ (fino a 20′ per i soli treni che percorrono la linea AV Milano-Bologna verso l’Adriatica). Nei giorni 24 e 25 agosto, sulla Direttissima ci saranno rallentamenti da 5′ fino a 60′ a seconda del treno.

L’Alta Velocità Milano-Venezia

Per lavori relativi alla realizzazione della linea AV/AC Milano-Venezia, si prevede un’interruzione totale nella tratta Verona-Vicenza fino al 20 agosto, nonché rallentamenti prima e dopo la chiusura della linea fino al 26 agosto. Sono previste limitazioni, cancellazioni e deviazioni di percorso con un aumento di percorrenza per le Frecce (fino a circa 90′ da Venezia a Milano e 150′ nel senso opposto) e per i servizi transfrontalieri.

La linea Bologna-Prato

Per lavori di adeguamento, sulla linea Bologna-Prato è prevista un’interruzione continuativa di linea fino all’8 settembre nella tratta Pianoro-San Benedetto. I treni saranno cancellati e sostituiti con bus. Saranno inoltre previste rimodulazioni di orario in alcune tratte e per alcuni treni Intercity e Intercity Notte è prevista la deviazione via Falconara o via Tirrenica Nord.

I valichi

Per lavori di adeguamento e messa in sicurezza, sulle linee Milano-Domodossola e Domodossola-Iselle, saranno cancellati tutti i collegamenti Eurocity da Domodossola a Milano e viceversa. I treni saranno sostituiti con bus tra Milano e Domodossola e tra Milano, Losanna e Ginevra. I lavori sulla Domodossola-Iselle sono in programma dal 9 al 30 agosto, mentre sulla Milano-Domodossola fino all’8 settembre.

Leggi anche: