Rapinato il sindaco-farmacista di Barlassina (Monza): il ladro lo ferisce con un coltello di 30 centimetri

Entra in farmacia, si mette in fila e, quando arriva il suo turno al bancone, chiede una confezione di Viagra. Mentre glielo stanno procurando, estrae un coltello lungo 30 centimetri e inizia a urlare: «Questa è una rapina, datemi i soldi». Segue una colluttazione che porterà al ferimento del titolare. Succede nel piccolo paese di Barlassina, 7 mila abitanti nel Monza. La persona derubata e ferita è anche il sindaco del Comune, Paolo Vintani, storico farmacista della località brianzola. Eletto lo scorso giugno con il centrodestra, in passato ha ricoperto anche il ruolo di vicepresidente di Federfarma Monza-Milano-Lodi.

La dinamica della rapina

Poco dopo le 15 di oggi, 3 agosto, il rapinatore si presenta nella farmacia di Vintani. Le commesse, minacciate, aprono i registratori di cassa. Il malvivente prende il denaro e si avvia verso l’uscita. Il sindaco, però, non ci sta e reagisce: approfittando di un passo falso del ladro, che inciampa, gli sferra un pugno. Lui reagisce brandendo il coltello e un fendente ferisce al braccio Vintani. Sanguinante, viene portato prima al pronto soccorso e poi dai carabinieri di Seregno per depositare la sua denuncia. Il rapinatore è ancora in fuga con il bottino.

Le prime parole del sindaco

«Erano molti anni che non subivo più una rapina – commenta Vintani -. Ma nel corso della mia carriera di farmacista ne ho subite circa venti. In passato sono stato vicepresidente di FederFarma Monza-Milano-Lodi e posso assicurare che il problema delle rapine per i farmacisti non è di trascurabile gravità». Ora, scrive il Corriere della Sera, i carabinieri della compagnia di Seregno stanno indagando. Si cercano tracce di impronte digitali, mentre sono stati già acquisiti i filmati dell’impianto di videosorveglianza attivo nel negozio.

