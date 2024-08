Si addormenta in auto dopo una cena, il marito non la sveglia: 49enne trovata morta il giorno dopo

Si addormenta in auto al rientro da una cena di famiglia, il marito decide di lasciarla riposare. Ma il giorno seguente, giovedì 1 agosto, Anna Marello – 49 anni di Spinea (in provincia di Venezia) – è stata trovata priva di sensi dalla figlia. Allertato il numero unico di emergenza 112, scrive il Gazzettino, sono arrivate ambulanza e automedica. Il personale sanitario ha fatto il possibile per salvarle la vita, ma i tentativi di rianimazione non sono andati a buon fine e, verso le 9.30 di ieri, la donna è deceduta poco dopo l’arrivo al pronto soccorso dell’ospedale Santa Maria della Misericordia. Il decesso è stato ricondotto a cause naturali: un «improvviso arresto cardiaco». Ma soltanto un’autopsia – come è stato segnalato dai medici nel referto – indicherà le cause esatte della morte improvvisa.

La serata

Stando alle prime ricostruzioni, la 49enne e il marito si erano recati a Polcenigo, nel Pordenonese, per far visita alla figlia. Dopo una serata assieme alla famiglia in un locale della zona, Marello si sarebbe addormentata sul sedile posteriore dell’auto e, non svegliandosi quando la macchina si è fermata sotto casa, il marito avrebbe deciso di lasciarla riposare all’interno della vettura. Ma nella mattinata di ieri, giovedì 1 agosto, quando la figlia è andata a svegliarla, l’ha trovata priva di sensi. Inutile ogni tentativo di soccorso da parte dei sanitari. Nel frattempo, l’autorità giudiziaria è stata informata dell’accaduto, ma prima di decidere se disporre accertamenti medico legali, la magistrata di turno, Federica Urban, ha chiesto al personale della Questura di Pordenone e della stazione di carabinieri di Polcenigo un approfondimento.

Leggi anche: