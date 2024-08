Tajani: «Gli italiani lascino il Libano il prima possibile». Allarme dagli Usa: «L’Iran colpirà domani»

Cresce la tensione in Medio Oriente per l’imminente attacco iraniano a Israele, dopo l’uccisione del capo politico di Hamas Ismail Haniyeh a Teheran

È partito anche dal governo italiano l’invito ai connazionali a lasciare il Libano. Sui social è stato il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, a condividere un post con il numero dell’Unità di crisi della Farnesina: «Visto l’aggravarsi della situazione, invitiamo gli italiani che soggiornano temporaneamente in Libano a non recarsi assolutamente nel Sud del Paese e a rientrare in Italia con voli commerciali al più presto possibile». I timori legati alla crescente tensione nella regione avevano già spinto gli Stati Uniti e diversi Paesi europei a lanciare l’allarme per i propri connazionali, invitandoli a lasciare Beirut al più presto. Secondo Axios, gli Stati Uniti e Israele si aspettano un attacco dell’Iran per domani, lunedì 5 agosto.

L’attacco di Hezbollah a Nord di Israele

I media libanesi riferiscono di un attacco aereo israeliano su una centrale elettrica presso un sito di fornitura idrica nella città di Taybeh, nel Libano meridionale. Il sito di Al Akhbar ha postato su X la foto delle fiamme nella centrale elettrica. Per il momento le forze di difesa israeliane non hanno commentato la notizia. Questa mattina l’Idf ha reso noto che «decine di razzi sono stati lanciati dal Libano contro le comunità nel nord di Israele» e che «la maggior parte dei razzi è stata intercettata», secondo Haaretz. . Lo riporta Haaretz. Hezbollah ha rivendicato di aver lanciato decine di razzi Katyusha contro Israele in risposta agli attacchi israeliani a Kfar Kela e Deir Siriane in Libano che hanno causato il ferimento di civili. Si tratta dell’ultimo di una serie di attacchi che il gruppo sostenuto dall’Iran sostiene sia a sostegno del popolo palestinese.

