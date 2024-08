Etna in eruzione, fontane di lava dal cratere Voragine: voli ridotti a Catania – Il video

Da questa notte in corso la nuova eruzione dell’Etna, con fontane di lava e caduta di cenere

Nuova spettacolare eruzione dell’Etna questa notte. Dalle 2.56 è iniziata una forte attività stromboliana dal cratere Voragine che ha dato vita a delle fontane di lava. L’eruzione ha prodotto una densa nube vulcanica, come spiega l’Istituto nazionale di Geofisica e Vulcanologia, con conseguente caduta di cenere lavica e lapilli in direzione Est Sud-Est. La cenere sta cadendo anche su Acireale, mentre su Zafferana è già presente una spessa coltre di sabbia.

Ridotto il traffico aereo

Con l’eruzione in corso, l’Unità di crisi ha disposto la chiusura del settore B1 dell’aeroporto di Catania. REidotti gli arrivi a sei voli all’ora, come ha spiegato in una nota la Sac, la società che gestisce l’aeroporto.

