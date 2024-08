A medaglia anche la pugile Lin Yu Ting, la taiwanese esclusa dai Mondiali come Imane Khelif

Medaglia assicurata anche la pugile taiwanese Lin Yu Ting alle Olimpiadi di Parigi. Esclusa come Imane Khelif agli ultimi mondiali dalla Iba, la federazione mondiale di boxe, la taiwanese ha battuto ai punti la bulgara Svetlana Kamenova Staneva. L’incontro dei quarti di finale della categoria -57 kg è stato condizionato da diverse scorrettezze da entrambe le parti. Alla fine Lin ha battuto la bulgara e si è qualificata per le semifinali. Per lei sarà almeno una medaglia di bronzo, visto che nel torneo di boxe non è prevista la finale per il terzo e quarto posto.

Chi è Lin Yu Ting

Classe 1995, mancina, Lin Yu Ting è originaria di New Taipei. Ha studiato all’Università dello Sport di Pechino e in carriera ha già raccolto diversi riconoscimenti. Ai mondiali in India aveva ottenuto un bronzo, ma era stata squalificata dall’Iba così come la pugile algerina. L’Iba non ha mai specificato che tipo di esami non ha superato la pugile. Ting è stata medaglia d’oro ai Mondiali di boxe femminile Aiba in India nel 2018 nella categoria peso gallo. L’anno dopo ha vinto il torneo nella sua categoria ai Mondiali di Istanbul. Nel 2019 ha portato a casa un bronzo ai mondiali di Ulan Ude in Russia.

