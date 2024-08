Bagnino e papà maresciallo si tuffano in mare e salvano tre ragazzini a Mondragone

Un giovane bagnino di appena 19 anni, Antonio Caterino, studente universitario e suo padre Cipriano, 47 anni e maresciallo maggiore dei carabinieri hanno salvato sul litorale di Mondragone, in provincia di Caserta, tre giovanissimi, in difficoltà tra le onde. Secondo quanto riporta il Corriere tre quattordicenni non riuscivano a raggiungere la riva nel mare agitato così Antonio, bagnino impiegato sul posto, non ha esitato a tuffarsi. A dargli un aiuto il papà, presente sul posto. I giovani, una volta in salvo, sono stati rianimati dalla coppia e hanno poi ricevuto le cure del personale del 118 e della Guardia Costiera.

(foto Fb Cipriano Caterino)

