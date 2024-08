L’anziana poetessa trovata di notte su un lettino da spiaggia: «Qui venivo in vacanza da ragazza…». Così i carabinieri le regalano una notte in albergo

La 74enne voleva passare una giornata al mare, come faceva da ragazza. Ma con la pensione minima, non poteva permettersi altro se non un lettino da spiaggia come sistemazione di fortuna per la notte

Voleva tornare nei luoghi in cui andava in vacanza da bambina la donna di 74 anni trovata dai carabinieri di Monfalcone mentre dormiva su un lettino da spiaggia. Di più lei però non poteva permettersi, come ha spiegato agli stessi carabinieri che l’hanno trovata all’una di notte dello scorso 3 agosto. L’anziana aveva deciso di usare un lettino da spiaggia come letto per trascorrere la notte. Aveva trovato riparo nel porticato di un bar, ormai chiuso a quell’ora, vicino alla spiaggia di Marina Julia, località del Comune di Monfalcone.

Ai militari la donna ha raccontato di essere arrivata dalla provincia di Udine. Nella vita dice di essere stata poetessa e scrittrice. A Monfalcone era voluta andare perché da ragazza frequentava la zona per le vacanze. Lì l’anziana aveva lasciato bellissimi ricordi, che avrebbe voluto rivivere. Ma le sue condizioni economiche non gli permettevano più di quel lettino da spiaggia, come sistemazione di fortuna.

La 74enne ha raccontato ai carabinieri di percepire solo la pensione minima. Troppo poco per riuscire a pagarsi un alloggio per quella vacanza nostalgica, seppur di un solo giorno. Un maresciallo dell’Arma e un carabiniere a quel punto hanno deciso di togliere quella anziana dal lettino da spiaggia. I due l’hanno accompagnata presso un albergo del centro, pagando di tasca loro. Così la donna ha potuto trascorrere la notte con un tetto sopra la testa, per poi tornare a casa sua il giorno dopo.

