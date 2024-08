Lo chef Max Mariola vince “l’Oscar” degli influencer nella categoria cibo: «Un’emozione indescrivibile»

«Non riesco a descrivere l’emozione e la gratitudine che ho provato quel giorno speciale». Foto e video documentano l’entusiasmo di Max Mariola, lo chef e ristoratore romano da quasi 3 milioni di follower. su Instagram, che è stato premiato ai Wiba Awards come Best Food Influencer. I Wiba sono gli Oscar per gli influencer, organizzati con Forbes Us, dove l’Italia ha vinto anche nella categoria Beauty con Elena Hazinah. «Questo premio non è solo mio, ma di tutta la mia incredibile community che mi sostiene ogni giorno. Ogni like, commento e condivisione ha contribuito a questo successo», ha festeggiato lo chef romano, «grazie a tutti voi, alla mia famiglia, agli amici e ai collaboratori che mi hanno accompagnato in questo viaggio». E ha poi dato appuntamento ai suoi follower sui suoi canali: «Restate sintonizzati, perché abbiamo ancora tantissime ricette, consigli e sorprese da condividere con tutti voi».

