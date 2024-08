Il fotomontaggio e l’inesistente nuotatrice algerina Samira Buzbab esclusa da Parigi 2024

Sulla scia del caso di Imane Khelif, pugile algerina con alti livelli di testosterone, da alcuni considerata erroneamente una donna transgender, che a Parigi si è scontrata con l’italiana Angela Carini, a sua volta ritiratasi dal match olimpico emerge online un fotomontaggio della presunta nuotatrice algerina Samira Buzbab. Non solo Buzbab non esiste, ma il fotomontaggio è lo stesso che era stato usato per schernire la persona ritratta nella foto: la nuotatrice trans statunitense Lia Thomas, esclusa dalle Olimpiadi.

Per chi ha fretta:

Non risulta esistere una nuotatrice algerina chiama Samira Buzbab.

L’immagine mostra la nuotatrice statunitense Lia Thomas, ma è un fotomontaggio.

Analisi

Vediamo lo screenshot di uno dei post oggetto di verifica su Threads (altri esempi qui, qui e qui). Un contenuto analogo circola anche su Facebook. Nella descrizione si legge:

La nuotatrice algerina Samira Buzbab esclusa dalle Olimpiadi di Parigi e il motivo è sconosciuto ..

La nuotatrice algerina Samira Buzbab non esiste

La ragazza nella foto non è la presunta nuotatrice algerina Samira Buzbab, bensì la collega statunitense Lia Thomas. Samira Buzbab non esiste, come si può constatare cercando online.

La foto (modificata) mostra Lia Thomas

Thomas è un’atleta transgender a cui è stata veramente negata la partecipazione alle Olimpiadi per via della transizione al genere femminile, da lei iniziata quando aveva già vissuto almeno parte della pubertà maschile. Secondo la federazione internazionale di nuoto World Aquatics, alle gare femminili in competizioni di alto livello, non può partecipare chiunque abbia «attraversato qualsiasi momento della pubertà maschile». Per ironizzare sulla decisione definitiva, arrivata lo scorso giugno in seguito al ricorso di Thomas, online veniva diffuso il fotomontaggio che oggi secondo alcuni mostrerebbe Samira Buzbab. Nell’immagine originale, Lia Thomas non ha dei genitali maschili così pronunciati.

Conclusioni

La foto non mostra una fantomatica nuotatrice algerina di nome Samira Buzbab, dai fatto inesistente. Lo scatto è un fotomontaggio ai danni della transgender statunitense Lia Thomas.

