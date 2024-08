Maxi-rissa sulla spiaggia di Ercolano, calci e pugni tra la folla al mare. Il sindaco: «Fate schifo» – Il video

«Vergognatevi, fate schifo» scrive il sindaco di Ercolano, Ciro Buonajuto, che sui social ha pubblicato il video di una grande rissa scoppiata su una spiaggia del suo Comune, nel Napoletano. Le immagini si riferiscono a quanto avvenuto nel pomeriggio di ieri, 6 agosto, quando in località La Favorita un folto gruppo di persone, tra cui diversi ragazzi, hanno iniziato a picchiarsi. Ignote al momento le cause che hanno scatenato la rissa. Sui social le immagini sono diventate virali, provocando anche la reazione del deputato di Avs Francesco Emilio Borrelli: «L’arenile si trasforma in arena – scrive il deputato – Una di quelle dell’Antica Roma in cui si sfidavano i gladiatori in combattimenti all’ultimo sangue».

Leggi anche: