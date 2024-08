Crolla un hotel in Germania, tragedia a Krov: un morto e 8 feriti sotto le macerie. Salvato un bambino

Tragedia in un albergo a Krov, in Germania, dove è morta una persona a causa di un crollo dell’edificio. Secondo quanto si apprende, 14 persone si trovavano all’interno della struttura quando è successo l’incidente, ieri sera 5 agosto attorno alle 23. Di queste, otto sarebbero intrappolate nell’hotel e cinque sono riuscite a fuggire illese. Le operazioni di salvataggio sono ancora in corso. Nelle scorse ore, un portavoce della polizia aveva riferito che tra le persone bloccate figurava anche un bambino, ma la Bild fa sapere che è stato liberato e portato in salvo. Le autorità hanno inoltre comunicato che i servizi di emergenza sono in contatto con alcune delle persone intrappolate nell’hotel. La polizia ha evacuato 31 residenti delle immediate vicinanze, predisponendo un centro di assistenza per loro e i loro parenti. L’intervento delle squadre di emergenza procede con estrema cautela, dato che l’accesso all’edificio è pericoloso. L’albergo in questione si chiama Zur Reichsschenke e sul posto sono presenti circa 250 operatori dei servizi di emergenza.

