Il tiktoker Stefano Cirillo: «Ho la leucemia». La scoperta e la spiegazione ai fan: «Condividerlo mi dà forza» – Il video

«Comunque la vita è così strana. Un giorno a caso in estate scopri di avere un cancro maligno», ha scritto il creator in un filmato

Il tiktoker Stefano Cirillo, conosciuto soprattutto per le sue imitazioni della creator Chiara Facchetti, ha lasciato senza parole i suoi fan quando in uno dei suoi recenti video social ha annunciato di essere malato di leucemia. La scoperta, avvenuta casualmente durante un’estate, ha avuto origine dopo che le analisi del sangue inizialmente sembravano normali. Tuttavia, una risonanza magnetica e ulteriori esami hanno rivelato il tumore. Nel video pubblicato il 5 agosto, che ha accumulato oltre 4 milioni di visualizzazioni, Cirillo mostra momenti intimi della sua esperienza, inclusi i suoi capelli tagliati da un’infermiera e le immagini in ospedale. «Comunque la vita è così strana. Un giorno a caso in estate scopri di avere un cancro maligno», si legge nella didascalia del filmato. Tra i commenti al video, Cirillo chiarisce che le sue condizioni sono state scoperte dopo un mal di schiena e nonostante le analisi del sangue inizialmente non avessero rivelato particolari problemi.

«Condividerlo mi fa sentire pieno di forza»

Cirillo ha spiegato anche su Instagram perché ha scelto di rendere pubblica la sua storia: «Quando non sei in questa situazione, non capisci che la cosa più importante è il supporto delle persone e quello mentale. Il fatto che grazie a questa condivisione io stia meglio e mi senta pieno di forze è sano». D’altronde, i suoi follower hanno risposto con una valanga di messaggi di supporto, condividendo testimonianze e offrendogli parole di incoraggiamento.

Chi è Stefano Cirillo

Stefano Cirillo ha 29 anni, è di Brescia e conta oltre 200mila follower su TikTok. Pubblica da tempo video ironici sulla piattaforma cinese ed è diventato virale nel tempo soprattutto per le sue imitazioni dell’influencer Chiara Facchetti. Da un po’ era scomparso sui social proprio a causa delle sue condizioni di salute, fino a quando il 5 agosto è tornato per fare chiarezza e annunciare di avere un «cancro maligno».

