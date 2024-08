È bronzo azzurro nella Senna torbida, Ginevra Taddeucci sul podio dopo le polemiche sulle acque contaminate

È medaglia di bronzo per Ginevra Taddeucci, terza nella 10 chilometri di nuoto in acque libere alle Olimpiadi di Parigi. La gara nella Senna si è svolta regolarmente, dopo le polemiche degli ultimi giorni sulla qualità dell’acqua e i livelli di batteri. Appena ieri gli azzurri avevano deciso di evitare l’allenamento nel fiume, preferendo la piscina. La gara è stata vinta dall’olandese Sharon Van Rouwendaal, che ha letteralmente dominato. Argento per l’australiana Johnson.

Le polemiche anche sulla corrente

La gara della 10 km in acque libere nella Senna è sembrata in diverse occasioni più una sfida di sopravvivenza che una una gara di nuoto. La corrente fortissima della Senna si è fatta sentire, con le atlete capaci di percorrere il lato a favore di corrente in sei minuti, mentre ce ne sono voluti 15 per il ritorno controcorrente. Ad aiutare le nuotatrici sono state le chiatte, tra cui cercavano riparo vicino agli argini.

