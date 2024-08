Taylor Swift non si ferma, il tour sbarca a Londra dopo l’allarme terrorismo a Vienna: «Qui nessun segnale di pericolo sui concerti»

La polizia britannica assicura che per ora non ci sono minacce sulle prossime date della pop star americana nel Regno Unito. Ma resta alta l’allerta dopo gli arresti di Vienna

Quanto accaduto a Vienna, dove un 19enne è stato arrestato perché progettava di «uccidere un gran numero di persone» a uno dei concerti di Taylor Swift, non fermerà le prossime date del tour della cantante. Nonostante infatti le date austriache siano state cancellate per l’allarme sull’attentato, poi sventato, gli appuntamenti previsti in Gran Bretagna a partire dal prossimo 15 agosto avranno luogo come da programma. La polizia britannica ha infatti dichiarato che Swift si esibirà allo stadio di Wembley, a Londra, per i suoi cinque ultimi spettacoli in Europa, prima di tornare negli Stati Uniti per le tappe conclusive.

Il via libera

«Non c’è nulla che indichi che le questioni su cui stanno indagando le autorità austriache avranno un impatto sui prossimi eventi qui a Londra. Il Met collabora a stretto contatto con i team di sicurezza della sede e con altri partner per garantire che siano adottati piani di sicurezza e di controllo adeguati. Come sempre, continueremo a esaminare attentamente qualsiasi nuova informazione», ha spiegato un portavoce della polizia. Come ricorda Reuters, «Eras» (il tour con maggiori incassi di tutti i tempi) aveva già fatto tappa in Gran Bretagna a giugno, con spettacoli a Edimburgo, Liverpool e Cardiff, prima di recarsi a Londra per tre serate. In quell’occasione, tra le fila del pubblico era spuntato anche l’attuale primo ministro inglese, Keir Starmer, e alcuni membri della famiglia reale.

I biglietti

E mentre i possessori dei biglietti per le date austriache sarebbero già stati rimborsati, sui social qualche utente spera che le notizie di Vienna possano indurre i titolari degli ambitissimi biglietti, andati rapidamente sold-out. Tra gli aspiranti acquirenti, c’è anche qualcuno di quelli che sperava di vedere la pop-star in Austria. E che ora scrive su X (come riporta Reuters): «Se qualcuno sta vendendo 2 biglietti per Taylor Swift per QUALSIASI serata al Wembley di Londra, vi prego di mandarmi un messaggio. Da una ragazza disperata e devastata di Vienna xx».

