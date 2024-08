Incendio alle porte di Roma, evacuato il parco acquatico Hydromania. Diversi cittadini intossicati

Paura nel pomeriggio alle porte di Roma dove è scoppiato un grande incendio a pochi metri dal Grande Raccordo Anulare, all’altezza di via della Pisana. Una nube di fumo ha invaso la carreggiata in entrambe le direzioni e si è propagata nelle vicinanze, interessando alcune abitazioni di via Rifredi nonché il parco acquatico di Hydromania, di cui è stata disposta l’evacuazione. Il 118 ha offerto soccorso a diverse persone che hanno accusato segni di intossicazione da fumo. Secondo una prima ricostruzione pomeriggio l’incendio sarebbe stato causato da un’auto data alle fiamme, e si sarebbe poi propagato complice anche il vento caldo. L’intervento dei Vigili del fuoco, con il supporto di diverse autobotti, alcuni moduli antincendio della Protezione Civile e due elicotteri della Regione Lazio, ha poi permesso di circoscrivere e infine porre sotto controllo il rogo, che ha interessato nel complesso un’area di circo 2 chilometri quadrati in zona Pisana-Casalumbroso. Ma solo oggi nella zona di Roma si sono contati almeno 9 interventi dei pompieri per incendi di varie dimensioni.

Leggi anche: