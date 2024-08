Banksy colpisce ancora, al suo zoo urbano di Londra si aggiunge un rinoceronte – La foto

Si arricchisce di un altro esemplare lo zoo urbano di Banksy, che ha disseminato Londra di opere d’arte a tema animale. Dopo le scimmie, gli elefanti, lo stambecco, il lupo, i pellicani, il gatto e la settima, che si credeva l’ultima, l’acquario di piranha comparso sulla garitta della polizia, l’ottava opera è un rinoceronte intento a copulare con un’auto abbandonata, una Nissan Micra grigia, sormontata da un cono a mo’ di corno, elemento che ha tratto in inganno il mammifero. Il murales, scrive il Daily Mail, è apparso su Westmore Street a Charlton, nel sud est della capitale. La serie, faceva sapere la Pest Control Office, società senza fini di lucro creata da Banksy per gestire le proprie opere, nasce dalla «speranza di Banksy che opere edificanti rallegrino le persone con un momento di divertimento inaspettato, oltre a sottolineare con delicatezza la competenza umana per il gioco creativo, piuttosto che per la distruzione e la negatività».

