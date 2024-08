Brindisi, si apre lo sportello dell’auto in corsa, cade sull’asfalto e muore. La vittima un 20enne di Busto Arsizio

Un 20enne originario di Busto Arsizio è morto intorno alle 3:30 di lunedì 12 agosto a Torre Santa Sabina, marina di Carovigno (Brindisi), dopo essere caduto dall’auto in corsa su cui viaggiava insieme agli amici. Il giovane era seduto sul sedile posteriore quando lo sportello dell’auto si è aperto. Fuori dal veicolo, il 20enne ha strisciato sull’asfalto per poi finire contro un vaso di cemento. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e il personale del 118 che non hanno potuto che constatare il decesso.

Le indagini

Sugli eventi che hanno portato alla morte del giovane sono in corso gli accertamenti dei militari coordinati dalla Procura di Brindisi. Secondo le prime ricostruzioni rese dagli amici con cui il ragazzo era in vacanza, all’improvviso in via Basento si sarebbe aperto lo sportello del veicolo dal quale sarebbe poi caduto il loro amico. L’auto, una Opel Corsa, su cui viaggiava la compagnia è stata sequestrata, mentre tutti i componenti dell”equipaggio sono stati interrogati dai carabinieri. La Procura ha aperto un fascicolo.

