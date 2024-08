Russia, iniziata l’evacuazione dalla regione di Belgorod. Intanto le forze di Kiev avanzano con la tecnica del generale Syrsky

La Russia ha annunciato l’evacuazione dei residenti da un distretto della regione di Belgorod, al confine con l’Ucraina, mentre prosegue l’incursione delle forze di Kiev nella vicina regione di Kursk. «La mattinata si preannuncia allarmante per noi: ci sono attività nemiche al confine del distretto di Krasnoyaruzhsky», ha detto in un video pubblicato su Telegram il governatore della regione di Belgorod, Vyacheslav Gladkov. «Per la sicurezza della vita e della salute della nostra popolazione, stiamo iniziando ad evacuare», ha aggiunto. Secondo quanto riportato dal ministero dell’Interno altri 8.000 civili sono stati fatti evacuare da Kursk. Il governatore regionale, Aleksei Smirnov, nell’ultimo comunicato ha cercato di rassicurare: «Stanno arrivando i rinforzi, con cannoni e cingolati. Facciamo di tutto per garantire la sicurezza dei civili». Ma la verità è che la tecnica usata dagli ucraini sta facendo perdere terreno ai russi.

Come si muovono gli ucraini

Secondo quanto ricostruito stamane da Repubblica ci sono piccole unità ucraine, in genere composte da quattro-cinque veicoli blindati, che si inseriscono in profondità nella regione di Kursk. Colpiscono nelle retrovie dei reparti russi. E non permettono di decifrare le direttrici dell’avanzata. L’elemento chiave del generale Syrsky, è la sorpresa. Il territorio occupato dagli ucraini attualmente sarebbe di circa 450 chilometri quadrati, dentro cui i soldati di Kiev occupano i villaggi uno ad uno.

L’incendio a Zaporizhia

Un incendio ha colpito ieri sera il sistema di raffreddamento della centrale nucleare ucraina di Zaporizhia, occupata dalle forze armate russe. Kiev e Mosca accusando a vicenda di esserne responsabili. In merito al rogo l’Agenzia internazionale per l’energia atomica (Aiea), che ha un team sul posto, rassicura che «non c’è alcun impatto sulla sicurezza nucleare» mentre i sei reattori sono spenti. Il capo dell’amministrazione istituita dai russi nella regione, Vladimir Rogov, ha dichiarato nelle prime ore di oggi che l’incendio è stato «completamente domato».

