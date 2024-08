Madonna a Pompei per il suo compleanno, la conferma del prefetto di Napoli dopo le voci: l’ipotesi della gita blindata agli scavi

Dopo giorni di voci impazzite, dalla prefettura di Napoli assicurano che non ci sarà alcuna cena nel Parco archeologico per il 16 agosto. Nel giorno del compleanno della cantante, previsto un «evento culturale»

Tirano un sospiro di sollievo in prefettura a Napoli, dove la certezza che il 16 agosto non ci sarà alcuna mega-festa per il compleanno di Madonna negli Scavi di Pompei. L’artista quel giorno compirà 66 anni e da giorni circolavano voci impazzite su un evento al Teatro Grande del Parco archeologico di Pompei, dove sarebbero arrivate 500 persone tra vip e amici della cantante. Niente di tutto questo, spiega il prefetto Michele Di Bari, dopo che tra i punti all’ordine del giorno del Comitato per l’orine e la sicurezza era finito anche il caso della festa di Madonnna.

La visita di Madonna a Pompei

Madonna agli scavi di Pompei per il suo compleanno comunque ci sarà. Ma come ha spiegato il prefetto di Napoli, la cantante farà solo «una visita del tutto privata, con elementi di curiosità culturale, dove credo che ci sarà anche un incontro con il direttore all’interno del parco». Quella che si prospetta insomma è una sorta di gita culturale con Madonna e probabilmente qualche suo amico.

Nessuna cena, ma un evento culturale

Il prefetto nega sia la festa, di cui tanto si è chiacchierato negli ultimi giorni, sia quindi la cena che «non ci sarà», ribadisce Di Bari. «Nulla di tutto questo – insiste – c’è soltanto un evento culturale all’interno del parco». La prefettura dovrà comunque intervenire, visto che il solo arrivo di Madonna potrebbe attirare centinaia di fan e curiosi. Il prefetto si limita a dire che le misure di sicurezza «saranno adeguate. Quelle previste quando avvengono questi eventi con personalità che possono attrarre molte persone».

Ignoto il percorso della cantante

Ignoto per ora il percorso che Madonna farà assieme ai suoi amici, che dal largo di Capri potrebbe decidere di andare a visitare altre località della zona: «Sono questioni che poi maturano di giorno in giorno. Per ora si parla di Pompei». L’arrivo di Madonna resta comunque «un riconoscimento dei progetti della città archeologica», sottolinea Di Bari. «Madonna ama Pompei e ama questo parco archeologico non vede l’ora di andarci, ma è, ripeto, una visita del tutto privata per fini culturali».

