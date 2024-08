Dalle colonscopie a vita alla deroga al servizio militare fino alle mucche. Tutti i premi più “bizzarri” per i medagliati di Parigi 2024

Il ginnasta filippino Carlos Yulo con i due ori olimpici ai Giochi di Parigi 2024, uno nel volteggio e uno nel corpo libero, non ha raggiunto solo la gloria in patria, ma anche gastroscopie e colonscopie gratis da quando compirà 45 anni. Non solo. Per lui ci saranno anche due premi in denaro, uno da 160mila euro, e un altro, dalla Camera dei rappresentanti, di 95mila euro. E ancora. Un appartamento già ammobiliato a Taguig City dal valore di 380mila euro e una fornitura di ramen. Nuove donazioni arriveranno da aziende pubbliche e private. Questo è solo un esempio dei premi più “bizzarri” promessi dai vari comitati nazionali. Ecco un viaggio tra cerchi olimpici e sport business, a cui il Cio (Comitato Olimpico Internazionale) continua a resistere per mantenere viva la “purezza” del trionfo.

Hong Kong: 700mila euro per l’oro e abbonamenti metro

Già il Comitato olimpico di Hong Kong aveva attirato l’attenzione di tutti con le cifre record per chi avesse conquistato la medaglia d’oro: 700mila euro. Dopo la fine dei Giochi si aggiungono ulteriori dettagli. I due vincitori dell’oro nella scherma riceveranno abbonamenti gratuiti per la metro. Una catena di palestra ha poi offerto iscrizioni a vita agli altri medagliati. La spedizione, considerando i soli premi in denaro, costerà al Comitato 1,9 milioni di euro.

Corea del Sud: a chi vince niente servizio militare

Se da una parte dell’Asia si offrono cure mediche, dall’altra parte invece si esentano tutti i vincitori di medaglie (non solo gli ori) dal servizio militare obbligatorio. Questo premio toccherà ai vincitori delle 13

medaglie d’oro, delle 9 di argento e delle 10 di bronzo della Corea del Sud. In più riceveranno un auto di un brand nazionale.

Malesia, cibo d’asporto gratuito all’oro (che non è arrivato)

La Malesia è ancora a digiuno di ori olimpici. Per questo all’inizio delle gare le speranze erano state sponsorizzate da un cospicuo premio per l’ipotetico primo gradino del podio: la possibilità di acquistare in maniera gratuita cibo da asporto per diversi anni, un Suv di fabbricazione straniera e un appartamento. Purtroppo, anche per questa edizione non è arrivato nessun oro, ma “solo” due bronzi nel badminton.

Un diamante, un viaggio e un quadro all’atleta polacca

La Polonia ha chiuso i suoi Giochi con un bottino di 10 medaglie: 1 oro, 4 argenti e 5 bronzi. Quell’unico oro, andato alla polacca Aleksandra Miroslaw nell’arrampicata sportiva, sarà ricompensato con un diamante dal valore di 60mila euro, un appartamento, un quadro e una vacanza.

Voli illimitati e una macchina per il (non più) campione indiano

Il leader indiano Narendra Modi aveva promesso a Neeraj Chopra, oro nel giavellotto a Tokyo 2020 e al mondiale di Budapest 2023, voli illimitati per un anno e una macchina di lusso. Ma la vittoria non c’è stata perché l’indiano è stato battuto dal pakistano Arshad Nadeem.

Gli altri premi: terreni, orologi e appartamenti

Nella sequenza di premi “bizzarri” si può passare dagli orologi e alle onorificenze per l’unico medagliato giordano, alle mucche, il ristorante e una nuova casa garantiti dal governo indonesiano ai due nuovi campioni olimpici nell’arrampica sportiva e nel sollevamento pesi. Ma ci sono anche gli appartamenti donati agli atleti del Kazakistan, suddivisi per importanza. L’oro olimpico nel judo Yeldos Smetov riceverà un trilocale, chi ha vinto l’argento un appartamento con due stanze e chi è arrivato terzo un monolocale. C’è anche chi ha giocato d’anticipo premiando anche i solo qualificati ai Giochi. Infatti, il Comitato Olimpico iracheno ha donato agli atleti che sono arrivati a Parigi 2024 un appezzamento di terreno.

In copertina: EPA/YAHYA ARHAB I Il doppio oro olimpico Carlos Yulo posa durante la premiazione nel volteggio maschile alle Olimpiadi 2024, Parigi, 4 agosto 2024

