Ignazio La Russa sul murale dedicato a Paola Egonu vandalizzato: «Chi ha fatto questo è un povero demente»

«Chi ha fatto questo è un demente. Un episodio di bieco, stupido razzismo». Così Ignazio La Russa, in un colloquio con il Messaggero, condanna il vandalismo sul murale dedicato a Paola Egonu. «Un atto stupido oltreché razzista», prosegue il presidente del Senato, che ne condanna gli autori definendoli «dei poveri dementi». «La Nazionale di pallavolo che ha vinto l’oro è una squadra di grandi donne, tutte italiane, tutte – sottolinea – meritatamente vincitrici di quella medaglia, l’una con l’apporto dell’altra». «Bisogna elogiarle tutte queste ragazze italiane, nessuna esclusa», sottolinea. «Dico solo – spiega – che tutte queste ragazze sono da elogiare con medesimo plauso e affetto, hanno lo stesso merito è sbagliato dare merito più a una che all’altra. In ogni squadra c’è sempre chi traina e chi segue, ma a vincere è sempre la squadra e questa è una squadra bellissima di donne italiane». A chi parla di brutto clima nel Paese, La Russa risponde dicendo «ma no, il brutto clima spesso è creato dai media. Per fortuna, la gente se ne frega».

Leggi anche: