L’accoglienza nei paesi russi all’arrivo delle truppe di Kiev. Qualcuno urla dalle finestre «Slava Ukraïni!» – Il video

Non si arresta l’offensiva di Kiev in territorio russo. Il presidente Zelensky ha fatto sapere che l’Ucraina sta «facendo ulteriori progressi nella regione (russa, ndr) di Kursk. Da uno a due chilometri in diverse aree dall’inizio della giornata», scrive su Telegram il leader ucraino. Nei video pubblicati online si vedono le truppe di Kiev entrare nelle città al confine con l’Ucraina, mentre dalle finestre si sente urlare il motto: «Slava Ukraïni!», ovvero Gloria all’Ucraina!. Nel frattempo, Mosca sta ritirando una parte delle truppe dall’Ucraina per rispondere all’attacco di Kiev. Lo riporta il Wall Street Journal (Wsj), che cita funzionari statunitensi. Si tratta del primo segnale che l’incursione ucraina nella regione di Kursk sta costringendo la Russia a rivedere la sua forza d’invasione, precisa il quotidiano statunitense. Gli Stati Uniti, hanno aggiunto i funzionari, stanno ancora cercando di determinare il significato della mossa della Russia e non hanno detto quante truppe gli Stati Uniti ritengono che l’esercito russo stia spostando. Tuttavia, la nuova valutazione di Washington rafforza le affermazioni dei funzionari ucraini, secondo i quali l’invasione a sorpresa della regione russa di confine – avvenuta la settimana scorsa – ha allontanato parte delle forze russe dall’Ucraina, dove il vantaggio di Mosca in termini di uomini ed equipaggiamenti sta permettendo loro di avanzare in diversi punti.

