Come sta Alice Toniolli dopo l’incidente in bici – Il video

La ciclista è ancora ricoverata in terapia intensiva ma in condizioni stabili. Ecco le immagini della caduta, l’organizzatore della gara Giacomo Salvador: «Mai visto qualcosa del genere»

È stabile e non è in pericolo di vita la ciclista Alice Toniolli. L’atleta, 19enne, è ancora ricoverata nel reparto di terapia intensiva dell’ospedale di Treviso secondo quanto riporta Ansa. Toniolli durante la prova Donne Open al Circuito dell’Assunta a Ceneda di Vittorio Veneto, tenuta il 15 agosto, ha perso il controllo della bicicletta e, cadendo, ha sbattuto la testa contro un muretto a bordo strada. Il presidente della Cicloturistica e organizzatore della gara Giacomo Salvador: «Mai visto un incidente del genere». In copertina il video della caduta.

Le condizioni di Toniolli

Le condizioni di Toniolli sono subito apparse gravi. Per questo la giovane è stata trasportata con urgenza all’ospedale Ca’ Foncello di Treviso. La 19enne ha riportato più lesioni al capo, alcune fratture al costato e ad una gamba oltre a una leggera contusione cervicale. Il quadro clinico non è però compromesso.

