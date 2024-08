Treviso, perde il controllo della bici durante la gara e sbatte contro un muro: grave la 19enne Alice Toniolli

Alice Toniolli, ciclista 19enne del team Top Girls Fassa Bortolo, ha avuto un incidente durante la prova Donne Open al Circuito dell’Assunta a Ceneda di Vittorio Veneto, nel Trevigiano. La giovane ha perso il controllo della bicicletta sul tracciato e ha battuto violentemente la testa sul muretto di un ponticello che il gruppo stava percorrendo, sul lato sinistro della strada. L’incidente è avvenuto mercoledì 14 agosto, a velocità elevata, e la 19enne è ora ricoverata in gravi condizioni all’ospedale di Treviso, con un politrauma al capo, alcune fratture al costato e ad una gamba, una leggera contusione cervicale. Secondo quanto trapela dalla Usl di Treviso, e come riferito dall’Ansa, l’atleta sarebbe nel reparto i terapia intensiva e non in pericolo di vita, ma ci vorranno diversi giorni per il suo recupero. Toniolli ha vestito più volte l’azzurro e lo scorso anno è diventata campionessa europea agli Europei strada nella staffetta juniores. «Per cause in corso di accertamento, poco dopo metà corsa mentre si trovava in mezzo al gruppo ha perso il controllo della bici, si è sbilanciata ed è andata a sbattere contro un muretto. Inizialmente Alice era stata trasportata in elicottero all’ospedale di Conegliano ma, a seguito dell’aggravarsi delle condizioni è stata trasferita in quello di Treviso», si legge nel comunicato di Federciclismo. «Conosco bene la famiglia, il papà Roberto. È una situazione molto delicata e sono molto dispiaciuto per quello che è successo. Alice è una ragazza meravigliosa, mi auguro che tutto si risolva per il meglio e di rivederla molto presto», le parole del sindaco Mattia Hauser, sindaco di Mezzocorona, all’Ansa.

