Il tifoso Ed Sheeran diventa azionista dell’Ipswich Town, neopromosso in Premier League: «Ma non chiedetemi dei nuovi acquisti»

Il ritorno in Premier League non è l’unica novità dell’anno per l’Ipswich Town, la squadra calcistica promossa nella massima serie inglese dopo 22 anni di assenza. Da oggi tra i soci di minoranza del club ci sarà anche un tifoso di eccezione della squadra inglese: Ed Sheeran. Il cantautore britannico ha acquistato infatti l’1,4% della squadra. L’annuncio è arrivato via Instagram, con un video in cui la star 33enne si trova su un trattore in mezzo alla campagna e canta The boys are back in town. «Non chiedetemi dei nuovi acquisti», ha scherzato Ed Sheeran con i propri fan, precisando che sarà un semplice investitore e non una persona coinvolta attivamente nella gestione del club.

L’acquisto delle quote

La passione di Ed Sheeran per i «tractor boys», come vengono ribattezzati i giocatori dell’Ipswich Town, non è una novità. Dal 2021, infatti, il cantante è sponsor ufficiale del club. «Sono davvero felice di aver comprato una piccola parte della squadra della mia città – ha annunciato il cantautore nel video pubblicato sui social -. È il sogno di ogni tifoso quello di essere proprietario del club per cui fa il tifo e sono davvero grato di avere questa opportunità».

Il legame con Ipswich

Il tifo di Ed Sheeran affonda le radici nella sua infanzia: «Vivo nella zona da quando avevo 3 anni, e mentre viaggiavo per il mondo sentendomi uno straniero nella maggior parte delle città, Ipswich e la sua comunità mi hanno sempre fatto sentire come uno di loro e mi hanno protetto», ha aggiunto il cantautore. Salvo poi aggiungere subito una precisazione: «Questo investimento per me è semplicemente mettere qualche soldo nel club che amo, quindi per favore non chiedetemi dei nuovi acquisti o della tattica».

In copertina: Ed Sheeran sugli spalti per la partita degli Europei tra Inghilterra e Slovacchia, 30 giugno 2024 (EPA/Friedemann Vogel)

Leggi anche: