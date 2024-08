Germania, allarme acqua contaminata. L’avviso a 10mila residenti: «Non bevetela». Il sospetto dei sabotaggi contro le basi Nato – Il video

Le autorità nell’ovest della Germania hanno lanciato un avviso rivolto a circa 10mila residenti invitandoli a non bere o usare l’acqua del rubinetto dopo il sospetto di un presunto sabotaggio in una cisterna presente nella base militare Nato a Colonia-Wahn. L’allarme è stato diramato dal comune di Mechernich, vicino a Colonia, mentre si stanno ancora analizzando campioni dell’acqua potenzialmente contaminata.

La precauzione è d’obbligo. Questa è la seconda azione, nella stessa modalità, che si ripete in Germania. Il primo episodio è accaduto, riferisce il quotidiano Zeit, nella base della Bundeswehr a Colonia. Mercoledì scorso è stata chiusa la caserma dell’aeronautica militare di Colonia-Wahn, importante per il sostegno militare all’Ucraina e l’addestramento dei soldati di Kiev. Lì è stato scoperto un buco nella recinzione che conduce all’acquedotto della caserma. E la Bundeswehr (forze armate della Repubblica Federale di Germania) ha affermato di aver riscontrato valori anormali dell’acqua, avviando ulteriori indagini. E il 14 agosto fu messa in allerta anche la base aerea Nato nella città di Geilenkirchen, nel Land del Nord-Reno Vestfalia nell’Ovest del Paese, «isolata a causa di un sospetto sabotaggio». A Mechernich l’acqua del rubinetto non potrà essere utilizzata come acqua potabile, per fare la doccia o per preparare il cibo fino a nuovo avviso. Attualmente l’acqua è adatta solo per lo sciacquone dei WC.

