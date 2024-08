«Mosca vuole accusare gli inviati Rai a Kursk per attraversamento illegale del confine di Stato»

La giornalista ricorda su X la convenzione di Ginevra l’articolo 79 della Convenzione di Ginevra per cui «i giornalisti nelle zone di guerra devono essere trattati come civili e protetti come tali, a condizione che non prendano parte alle ostilità». I due inviati avevano realizzato un servizio da Sudzha

Secondo il canale telegram Baza il ministero degli Affari Interni russo intenderebbe avviare un procedimento penale contro i giornalisti italiani che hanno realizzato un reportage dalla regione di Kursk. Si tratta, nello specifico, di Stefania Battistini e Simone Traini, che hanno realizzato un reportage dalla città di Sudzha, ora in mano agli ucraini. Rischierebbero un processo per «attraversamento illegale del confine di Stato, articolo 322 del codice penale della Federazione Russa». Il servizio è stato trasmesso dal Tg1. Finora non ci sono conferme ufficiali da parte del Cremlino.

Sul suo account X, Battistini ha però postato dei messaggi particolari. Oltre a ricordare i nomi dei colleghi uccisi dall’inizio del conflitto, l’inviata Rai ha citato l’articolo 79 della Convenzione di Ginevra per cui «i giornalisti nelle zone di guerra devono essere trattati come civili e protetti come tali, a condizione che non prendano parte alle ostilità». La giornalista ha poi condiviso il sostegno del collega Andrea Vianello che ha scritto: «Forza Stefania Battistini e Simone Traini. Al fianco del giornalismo coraggioso e libero».

Altro ripasso di diritto internazionale: il giornalista deve indossare colori che lo differenzino dai militari.

Ieri indossavamo giubbotti antiproiettile blu con scritte Press.

Chi vuole può postare le differenze qui sotto pic.twitter.com/fsRbb84P5X — Stefania Battistini (@StefaniaBattis4) August 15, 2024

