«Festival di Open», da Dargen D’Amico a Pierfrancesco Favino fino a Francesca Michielin: chi sono gli artisti che saliranno sul palco di Parma

Il «Festival di Open», che si svolgerà a Parma dal 20 al 22 settembre, è ormai alle porte. Patrocinato dal Comune e dall’Università della città emiliana, l’evento – ad accesso completamente libero – ospiterà talk con personaggi provenienti dal mondo della politica, della cultura e dello spettacolo che si confronteranno sull’attualità e sulle sfide del futuro. Se negli scorsi giorni erano già emerse le tematiche e alcuni grandi nomi della seconda edizione del Festival, ora è possibile rivelare gli ospiti del mondo dello spettacolo che interverranno dal palco di Piazza Garibaldi.

Paola Zukar, Dargen D’Amico, Willie Peyote

Quello del 20 settembre sarà un venerdì sera all’insegna della musica e della comicità. Dopo le interviste ai politici e i dibattiti su argomenti di economia, scuola e giustizia, salirà sul palco di piazza Garibaldi Paola Zukar, la “signora del rap” che ha avuto il merito di portare il genere fuori dai circuiti underground per farlo decollare su prestigiosi palcoscenici internazionali. Con la sua agenzia di produzione, la Big Picture Management, oggi rappresenta artisti del calibro di Fabri Fibra e Marracash. Con Zukar, curatrice del magazine di Mondadori Testi espliciti insieme al giornalista Claudio Cabona, anche lui presente al Festival di Parma, ci saranno i rapper e cantautori Dargen D’Amico e Willie Peyote. Con loro il rap si fa cantautorato, quel genere di cantautorato che si fa a sua volta indagine sociale, politica e a volte intimistica, musicalmente eccellente. Lo abbiamo visto più recentemente con il successo di Onda Alta a Sanremo 2024 e più in generale con l’album Ciao America per l’artista milanese e con lo splendido album Sulla riva del fiume del rapper torinese. Sul palcoscenico di Parma, gli ospiti porteranno tutto il loro bagaglio di esperienze per discutere delle sfide e delle frontiere del rap e dei suoi, nuovi e giovani, protagonisti.

Brenda Lodigiani ed Herbert Ballerina

Nella stessa serata di venerdì non mancheranno le occasioni per ridere, ma anche per riflettere sul cosiddetto politicamente (s)corretto con Brenda Lodigiani ed Herbert Ballerina. L’attrice e comica, che ha spopolato con GialappaShow, le imitazioni di “Annalàisa” e la Milanese Imbruttita, e il comico, attore e conduttore radiofonico, entrato nel mondo di Maccio Capatonda da ragazzino, analizzeranno il ruolo, ma anche i limiti della comicità.

Lo Stagista live con Pierfrancesco Favino

Il 21 settembre si replica questa varietà di voci e punti di vista. Sostenibilità, esteri, tecnologia, Europa saranno i temi al centro dei dibattiti a partire dalle ore 10.30 del sabato. Per poi lasciare spazio alla cultura, allo spettacolo e alla creatività. Il palco di Parma si trasformerà in una sorta di “studio di registrazione” per due puntate live dei podcast Lo Stagista condotto da Filippo Grondona e Maschiacci della cantautrice Francesca Michielin. Si parte in serata con Grondona che diventerà, appunto, lo stagista di una persona che stima per imparare tutti i segreti del suo mestiere e del suo successo. Con lui ci sarà un ospite di eccezione: l’attore e produttore cinematografico Pierfrancesco Favino. Colui che è in grado di trasformarsi in chiunque. Al cinema, certo. È diventato Gino Bartali, il Libanese, il capo partigiano Peppi Grotta, il padre del sindacalismo italiano Giuseppe Di Vittorio. Ma anche l’anarchico Giuseppe Pinelli, il mafioso Tommaso Buscetta, il segretario del Psi Bettino Craxi e tanti altri ancora. Dal 2006 al 2022 Favino ha vinto oltre 10 premi, tra David di Donatello, Festival di Venezia, Nastri d’Argento.

Maschiacci live di Francesca Michielin con Ditonellapiaga e Margherita Vicario

Dopo l’intervista all’attore romano, il palco di Parma diventerà il luogo dove la cantautrice Francesca Michielin si interrogherà su ciò per cui lottano le donne oggi. Lo farà intervistando due artiste della scena musicale, le cantautrici Ditonellapiaga e Margherita Vicario. Dopo il suo album di debutto Camouflage e l’exploit sanremese con Donatella Rettore nel 2022, Ditonellapiaga – pseudonimo di Margherita Carducci – si è presa una pausa per scrivere il nuovo album Flash (uscito il 10 maggio scorso) dove tratta temi quali la sessualità, l’espressione politica del corpo della donna, ma anche di conflitto, del (temuto) passaggio dall’eta adolescenziale a quella adulta, di amore, del concetto di eternità. Mentre di sorellanza, passione sfrenata per la musica, processo creativo, riscatto parla il film d’esordio Gloria! della cantautrice, attrice e regista Margherita Vicario. «Attraverso la protagonista – aveva raccontato a Open – ho messo in scena i miei processi creativi, l’idea che ho io della musica, che per me è un rifugio, una consolazione». Un film, in concorso al Festival internazionale del cinema di Berlino, che porta sul grande schermo la storia di un collegio femminile nell’800 e che nasce dall’esigenza, aveva spiegato, di rispondere a cosa la regista pensa delle donne nella musica. Michielin, Ditonellapiaga e Vicario cercheranno di capire insieme dove cade, e perché esiste, la linea di confine tra ciò che una donna può o non può fare, può o non può essere, esplorando temi di libertà e identità. Che ritornano spesso nei brani (e nel film) delle due artiste.

Esibizione live dei Santi Francesi con gli Ex-Otago

Ma non è finita qui. Sempre nella serata di sabato 21 settembre avrà infatti luogo un’esibizione acustica dei Santi Francesi con gli Ex-Otago. Dopo la vittoria della sedicesima edizione di X Factor e la partecipazione al Festival di Sanremo 2024 con il brano L’amore in bocca, il duo musicale composto da Alessandro De Santis e Mario Lorenzo Francese salirà sul palco di Parma assieme alla band genovese Ex-Otago, tornata sulla scena musicale, dopo un’assenza di cinque anni, con il disco dal titolo Auguri. Una performance che alternerà musica live e una discussione sul futuro della musica, il mercato e il nuovo canone musicale.

