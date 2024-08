Maltempo in arrivo: allerta arancione in Emilia-Romagna e Liguria, gialla in più regioni. Dove pioverà

Allerta meteo per diverse regioni italiane. Per la giornata di domenica 18 agosto, la protezione civile registra un peggioramento delle condizioni atmosferiche a causa di una depressione nord-atlantica. Quest’ultima porterà un’ondata di maltempo prima sulle aree nord-occidentali del Paese, per poi estendersi rapidamente al resto del territorio entro lunedì 19 agosto. Liguria ed Emilia-Romagna saranno le regioni più colpite e per questo la protezione civile ha diramato l’allerta arancione. Mentre in Piemonte, Veneto, Toscana, Lazio, Campania e Sicilia è stato attivata per il maltempo un’allerta gialla.

Le previsioni

Stando alle previsioni meteo, vi saranno precipitazioni diffuse, con temporali che potranno essere di forte intensità, accompagnati da grandinate e raffiche di vento. In Toscana si prevede un’intensificazione dei temporali già a partire da oggi, sabato 17 agosto, con rovesci sparsi che interesseranno principalmente le zone interne, per poi colpire domani, con maggiore intensità, le aree costiere centro-settentrionali. Si attende un peggioramento del tempo anche in Campania con temporali improvvisi e localmente intensi a partire dalle ore 9 di domenica. La regione è a rischio allagamenti, cadute di massi e frane. Le strutture esposte al vento e le aree già soggette a rischi idrogeologici sono sotto attento monitoraggio della protezione civile.

Dove pioverà

A partire dal pomeriggio di oggi, 17 agosto, secondo la Protezione Civile vi saranno precipitazioni, inizialmente sparse che poi si intensificheranno progressivamente, in Valle d’Aosta, Piemonte, Liguria e Sardegna. A partire da domenica 18 agosto, il maltempo si estenderà ulteriormente coinvolgendo Lombardia, Emilia-Romagna, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Toscana, Marche, Umbria, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Calabria e Sicilia, con particolare attenzione ai versanti tirrenici.

