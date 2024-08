Shiloh Nouvel Jolie rinuncia ufficialmente al cognome del padre, Brad Pitt

I media americani scrivono che è stata la prima cosa fatta, e con i propri risparmi, una volta compiuti 18 anni. Via Pitt dai propri documenti, da oggi Shiloh Nouvel porterà solo il cognome della madre: Jolie. La quarta dei sei figli di Angelina Jolie e Brad Pitt ha scelto di prendere ufficialmente le distanze dal padre. Un annuncio già avvenuto lo scorso 27 maggio ufficialmente sul Los Angeles Times, per legge infatti nello stato della California l’annuncio dell’intenzione di cambiare nome deve essere pubblico, ma che oggi diventa realtà. Un cambio a lungo inseguito e raggiunto con l’udienza di ieri, dopo aver rispettato un iter faticoso, ma è evidente che la cosa rappresenta una scelta significativa nella sua vita. In realtà non solo in quella di Shiloh Nouvel, la maggiore dei figli di quella che è stata una coppia fino al 2016, infatti un’altra figlia, in un video degli Alpha Kappa Alpha, si è già presentata come Zahara Marley Jolie, mentre la figlia Vivienne ha scelto di eliminare Pitt dal nome sulla locandina dello spettacolo di Broadway prodotto insieme alla madre dal titolo The Outsiders.

La separazione

Sembra ormai chiaro che la numerosa famiglia costruita da Brad Pitt e Angelina Jolie abbia voltato le spalle all’attore. La rottura definitiva avvenne nel 2016, l’iniziativa fu presa dall’attrice dopo che su un volo privato Brad Pitt sarebbe arrivato allo scontro fisico con il figlio Maddox. Pitt finì sotto indagine ma il Dipartimento dei servizi per l’infanzia e la famiglia di Los Angeles lo scagionò. Nel 2022 scoppia la bomba, si scopre che Angelina Jolie ha portato avanti in forma anonima una denuncia contro l’FBI, colpevole di aver chiuso un’indagine su una presunta aggressione domestica dell’ex marito. Nello stesso anno Brad Pitt porta in tribunale la moglie per aver venduto senza avvisare la sua quota della loro azienda vinicola francese Château Miraval.

