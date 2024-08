Latina, guardiano notturno molesta sessualmente una 14enne in campeggio con l’amica. Per lui gli arresti domiciliari

Dalle frasi con contenuti sessuali era passato all’azione molestando a inizio luglio una 14enne che era in un campeggio a Fondi insieme alla sua amica e alla famiglia di lei. Per questo un guardiano notturno, di origine pachistana, regolarmente assunto dai proprietari della struttura ricettiva è stato arrestato e messo ai domiciliari. La procura di Latina lo accusa di violenza sessuale aggravata dalla minore età della vittima.

Le molestie

La giovane era solita raggiungere l’amica e la sua famiglia nel campeggio allestito a Fondi. Un giorno, mentre le due prendevano il sole, si è avvicinato il guardiano notturno che ha cominciato a rivolgere loro frasi a sfondo sessuale. L’uomo avrebbe poi chiesto se fossero fidanzate e se avessero rapporti con i rispettivi partner. A questo punto, come riporta il Corriere, avrebbe preso per un braccio la 14enne vittima delle molestie. La giovane in un primo momento non sarebbe riuscita a scappare in quanto l’uomo la teneva stretta a sé. Il guardiano prima l’avrebbe palpeggiata sulle parti intime e poi avrebbe provato a baciarla. Solo in seguito a questo tentativo la ragazza è riuscita a sciogliere la stretta del suo oppressore. Insieme all’amica è poi corsa a denunciare il tutto a due addetti alla reception e ai genitori della coetanea. I responsabili della struttura hanno quindi sospeso il guardiano, ma l’uomo è stato rintracciato soltanto sabato 17 agosto in un’azienda locale dove aveva trovato lavoro. I poliziotti del commissariato di Fondi e della Polfer di Roma l’hanno quindi posto agli arresti domiciliari.

