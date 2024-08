Barack e Michelle Obama spingono la volata di Kamala Harris: «Yes, she can»

Lo slogan politico più efficace del terzo millennio, quello che ha segnato la vittoria elettorale, negli Stati Uniti, del primo presidente nero, viene prestato a Kamala Harris. Ed è il suo proprietario, Barack Obama, a gridarlo dal palco della convention democratica di Chicago: «Yes she can». La folla è in delirio. E dalla platea, si solleva un coro che ripete le iconiche parole: «Yes she can, yes she can, yes she can». L’ex presidente degli Stati Uniti, insieme alla sua compagna Michelle Obama, spinge la volata di Harris con un discorso incentrato sulla speranza. E non risparmia attacchi al candidato repubblicano, Donald Trump: «Bon fa che lamentarsi dei suoi problemi, inventare folli teorie cospirazioniste ed essere ossessionati dalle dimensioni delle folle».

Quando il pubblico, sentendo il nome di Trump, risponde con i «buuu», l’ex presidente rilancia: «Non fate “buuu”, votate! Non abbiamo bisogno di altri quattro anni di caos, abbiamo visto già quel film e sappiamo che il sequel di solito è peggio. Siamo pronti per la presidente Harris». L’ex coppia presidenziale, che riuscì ad arrivare alla Casa Bianca anche grazie a una campagna incentrata sul concetto di hope – speranza -, viene accolta con entusiasmo dalla propria città d’origine, Chicago. La platea si infiamma anche quando prende parola Michelle Obama: «Qualcosa di magico sta accadendo, non solo in questo stadio, ma fuori da qui. La speranza sta tornando», dice, chiamando Harris «la mia ragazza». E conclude: «È una delle persone più qualificate ed esperte che hanno corso per la presidenza ed è quella che ha più dignità».

