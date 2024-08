Alain Delon, scelta la data per i funerali: saranno in forma privata e sarà seppellito insieme ai suoi 35 cani

A una settimana dalla morte, sabato 24 agosto si celebreranno i funerali di Alain Delon. La data è stata pubblicata sui media francesi. Le esequie dell’attore, che aveva espresso la volontà di non essere salutato con una cerimonia pubblica, si terranno in forma privata in una tenuta di famiglia. Delon sarà seppellito, come richiesto, insieme ai suoi 35 cani in una cappella che lui stesso aveva fatto edificare due decenni fa, vicino alla sua casa nel comune di Douchy, paesino dove ha vissuto per 50 anni.

I funerali saranno celebrati da Monsignor Jean-Michel Di Falco, ex vescovo di Gap e conoscente di Delon. Ci saranno i tre figli – Anthony, Anouchka e Alain-Fabien – e pochi ospiti – una quarantina -, mentre non sarà ammessa la badante dell’attore. Hiromi Rollin, ricorda l’Ansa, «fu cacciata l’anno scorso dalla tenuta per dispute con la famiglia dell’attore, che l’ha accusata di circonvenzione di incapace, soprattutto dopo il sopraggiungere della grave malattia che aveva colpito la star».

Leggi anche: