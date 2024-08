Incidente per il cantante popolare Gigione: cede il palco durante il concerto – Il video

Gigione, la sera del 20 agosto, si stava esibendo su un palco allestito a Baia Felice di Cellole, in provincia di Caserta. All’improvviso, il palco ha ceduto sotto i piedi del cantante popolare campano: una tavola di legno si è spaccata e Gigione è sprofondato tra i pali di metallo che sostenevano la struttura. Stando alle prime informazioni, sembrerebbe che il cantante abbia riportato solo qualche ematoma. Il concerto, infatti, dopo qualche minuto è ricominciato e, sui social, Gigione – che ha 79 anni – si è mostrato in buona forma. Anzi: il cantante ha dato appuntamento ai suoi fan per la prossima tappa della tournée estiva, che si terrà in provincia di Salerno domani, 22 agosto.

