Incidente sul lavoro a Monza, morto operaio di 22 anni: è rimasto incastrato nel nastro trasportatore per la compattazione dei rifiuti

Tragedia sul lavoro a Monza. Un operaio di 22 anni è morto nel pomeriggio di mercoledì 21 agosto dopo esser rimasto incastrato nel nastro trasportatore per la compattazione dei rifiuti. L’incidente è avvenuto in via Comunale per Cinisello nell’azienda per cui lavorava, la società Corioni, specializzata in servizi ambientali. I colleghi hanno chiamato subito i soccorsi: sul posto sono arrivati i vigili del fuoco, gli agenti della questura di Monza, l’automedica e l’ambulanza inviate dall’Agenzia regionale emergenza urgenza (Areu). Presenti sul luogo dell’incidente anche il personale dell’Ats e gli operatori della polizia Scientifica, che stanno eseguendo tutti i rilievi necessari per ricostruire la dinamica dell’incidente.

