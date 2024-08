Ecco il trailer di «Megalopolis», il film autofinanziato di Francis Ford Coppola. E il regista se la prende con i critici: «Il genio è incompreso» – Il video

Non fa sconti a nessuno Francis Ford Coppola con il primo trailer del suo attesissimo nuovo film, Megalopolis, autofinanziato con 120 milioni di dollari. Le immagini che vedono protagonista l’attore Adam Driver insieme a tanti comprimari, da Shia LaBeouf a Giancarlo Esposito, si alternano a una pungente quanto sagace critica ai critici del cinema. La voce del narratore infatti riconosce la grandezza del regista italo-americano: «Il vero genio è speso incompreso. Un regista è sempre stato avanti al suo tempo». Un elogio autoreferenziale ma ben motivato. E infatti a schermo scorrono i giudizi riservati ad alcune delle più grandi opere di Coppola: dal «film sciatto e autoindulgente» o il «non sa cosa vuole essere» per The Godfather del 1972; allo «spettacolare fallimento» con cui era stato giudicato Apocalypse now del 1979. Insomma, Coppola non poteva non restituire il favore ai critici e ai produttori che avevano accolto con freddezza la sua nuova creatura definita da lui stesso «il miglior lavoro che abbia avuto il privilegio di presiedere». Il film arriverà nei cinema statunitensi il 27 settembre, mentre in Italia il 16 ottobre.

