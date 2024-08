Tragedia sul Monte Rosa, due morti nello schianto in parapendio: volavano a oltre 4mila metri

Due persone sono morte dopo essere cadute in parapendio dalla cima del Breithorn, sul versante svizzero del massiccio del Monte Rosa. Il tragico episodio risale al primo pomeriggio di mercoledì 21 agosto. Le vittime si trovavano a più di 4mila metri d’altezza per effettuare un volo con un parapendio biposto. A quanto riferisce la polizia del Canton Vallese, i due avrebbero avuto problemi in fase di decollo e sarebbero poi caduti nel vuoto per diverse centinaia di metri lungo la parete Nord della montagna. Alcuni testimoni hanno lanciato l’allarme ai soccorsi locali, e sono quindi partite le ricerche delle due persone. Alcuni operatori della compagnia aerea svizzera Air Zermatt hanno poi individuato i corpi senza vita. Mentre l’identificazione delle vittime è in corso, la polizia cantonale, coadiuvata dalla magistratura svizzera, ha aperto un’indagine per scoprire le cause che hanno portato all’incidente.

