Caserta, la confessione shock del badante: «Ho ucciso quattro anziani che assistevo»

La procura di Santa Maria Capua Vetere ha disposto il fermo per il 48enne costituitosi dai carabinieri

La procura della Repubblica di Santa Maria Capua Vetere ha disposto il fermo del 48enne Mario Eutizia, che ieri mattina si è costituito in una stazione dei carabinieri di Caserta, dicendosi responsabile di quattro omicidi, tutti di persone presso lavorava come badante. Le vittime risiedevano in Cilento, a Casoria e a Latina. L’uomo si è presentato dai carabinieri e d’è auto-accusato dei misfatti, supportato dai suo avvocati Antonio Daniele e Gennaro Romano.

